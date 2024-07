Ilmus Kihnu saare teemaline postmark

Postmarke trükiti Vaba Maa trükikojas 15 000 tükki ja hind on 1.30 eurot. See on kuues väljaanne Minu Margi saartesarjas.

Margi ilmumise puhul on valminud ka temaatiline eriümbrik. Toompea postkontoris on ilmumispäeval kasutusel esimese päeva tempel.

Kihnu on Eesti suuruselt kuues saar, mida esimest korda mainiti Kyne nime all 1386. aastal. Kihnu kultuuriruum on tekkinud sajandite vältel inimasustuse ja väikesaare looduse koostoime tulemusena. Saar on iidne meresõitjate ja kalurite paik, millel on omanäoline pärimuskultuur, sealhulgas rõivad, keel, muusika ja käsitöö. Kihnu kuulub ka UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Sajandite jooksul, kui mehed olid suure osa ajast merel, on naised hoidnud ja edasi andnud saare kultuuripärandit, sealhulgas käsitööd, tantse, mänge ja muusikat. Kihnu saarel võib siiani kohata naisi traditsioonilises kördis mootorrattaga sõitmas.