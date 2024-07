Naeratuse miljonär Maarja Holter: Iga päev on palgapäev

Kes on see “maailma esimene wolter-selgendaja”, “Eesti kõige positiivsem toidukuller”, “purgimütsi Maarja”, “naeratuse miljonär” ja ligemale 9000 jälgijaga tiktokker?

Mainisite ühes oma Youtube’i videotest ise, et ei ole harvad juhud, kui teie kohta tehakse märkus “appikene, see naine on jumala purjus!”. Teie olek on tõepoolest silmatorkav, ma ütleks, et ka mitte-eestlaslik.

11 aastat tagasi see pauk mu sees ära käis, et midagi tuleks muuta. See, et inimesed nii ütlevad ... Minu vastus on järgmine: ma olen õnnest joovastunud! Kas sina ei ole!?

Mu sõbranna ütles ka, et välismaalased suudavad minu power’i vastu võtta. Eestlastest võtab see, kes suudab. Kui keegi ei suuda seda vastu võtta, ei saa mina sinna midagi teha. Mina seda enam kinni hoida ei suuda, sest ma otsustasin elu lõpuni minna õnnelikuna. Leida ka igasugusest jamast õnne. Põlvini kukkunud ja pori sees püherdanud olen ma palju.

See, et osa inimesi teid kohtlaseks või joomaseks peab ... kui palju teiste arvamus teile korda läheb?

Alguses läks väga palju. Kui keegi midagi ütles, tõusis klomp kurku, valu rindu. Aga elu on õpetanud, et teise arvamus tuleb tema seest. Kas mina pean siin muutust looma? Ei pea. Mina lähen peegli ette ja küsin, mida Maarja tahab, mis teda õnnelikuks teeb. Minule ei lähe korda teiste arvamus, see läheb pihta õrnalt, ma tajun seda, aga ei lähe nii, et hakkan ulguma või ei tule kolm päeva toast välja.