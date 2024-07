Galerii: Mälestused ühest legendist Miks ma täna just Kilvetist mõtlen?

13. juulil tähistanuks oma 80 aasta juubelit Kaarel Kilvet. Elu on mind temaga kõrvuti kulgema sättinud. Õieti on tema, tandemis Aaloega, kujundanud mu saatuse üle 30 aastaks. Sest just nemad kutsusid mu lauluõpingute juurest Georg Otsa muusikakoolist sõnateatrisse. “Tänu” ansambli Talong populaarsusele ja arvukatele kontsertidele oli kooli võimalik külastada harvem, kui see mõnelegi üldaine õppejõule meeldinuks. Õpingutesse pausi tegemine oli juba meeles mõlkunud ja kui siis Kilvet ühel päeval Harju tänaval vastu jalutas ja päris, et “mis ja kus?”, olin kohe hakkamas.