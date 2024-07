Nädalast jäi kõlama Lihula vajab uut koolimaja

Kodumaakonna kontekstis on uue koolimaja kerkimine ilmselt suisa märgilise tähendusega, kuna viimase kolme aastakümne jooksul pole siin ehitatud ühtegi kooli. Küll väikse mööndusega. Tori vallas ehitati täiesti uus hoone Tammiste lasteaiale-algkoolile, kuid see on ikkagi mitmeotstarbeline maja.