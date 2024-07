Ringi kõrval ootavad oma järge kollases kostüümis soomlanna ja must briard, Prantsusmaalt pärit lambakoeratõug. „Tema nimi on Raipe,” tutvustab soomlanna sõbralikku juunioride tšempioni, kelle pikk kohev tukk varjab pea kogu vaatevälja. „Ta on teismeline, väga iseteadlik. Õnneks ringis kohtuniku ees oskab hästi seista, aga muidu tahab hirmsasti igale poole minna.”