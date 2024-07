Vana-Pärnus Luha tänaval asub aed, kuhu tänavalt sisse astudes satud justkui täiesti teise maailma. Need taimed, mis teistel on toas tagasihoidlikud potililled, on seal saavutanud hiiglase mõõdu ja lokkavad. Väikese aia on hubaseks sättinud Eve Raik, kes tõdeb, et tema käe all edenevad nii lilled kui tomatid jõudsalt.