“Õnneliku spordilapse” raamatu ja samanimelise veebikogukonna looja Taavi Sumberg kirjutas eelmise nädala keskpaigas somesse: “Kas oleme kleptomaanid või vandaalid? See on küsimus, mis mind täna tabas, kui jõudsin koos lastega Pärnu Ülejõe Põhikooli hoovi. Avades pallikasti, mis paigaldati vaid nädal tagasi kuue palliga (3 korvpalli ja 3 jalgpalli), leidsime sealt vaid kaks korvpalli. Helistasin numbril, mis oli pallikastil märgitud, ja sain teada, et esimesed pallid varastati juba samal õhtul, kui pallikast paigaldati. Miks on nii, et kõik, mis pole luku taga, viiakse kohe minema?”

Raekülas Hirve tänava spordiplatsil oli laupäeva õhtul üks kossupall. Saime pojaga oma mõnusa pooltunnikese korvi loopides veeta, kuid pidasime ka keskustelu, kui inetu see on, et palle varastatakse. Uurisin pojalt, mida tema arvates peaks ette võtma. Ta pakkus, et pallide sees võiks olla jälgimisseadmed. Peaks trahvi tegema, sekkus meie juttu pealt kuulnud poisiklutt.

Pärnu abilinnapea Ene Täht on oma sotsiaalmeediakanalil pallivarguste pärast kurvastanud, aga ka rõõmustanud, et leidub inimesi, kes palle kastidesse juurde toovad. Kurbus ja rõõm ikka käsikäes!

Mina teen siin üleskutse kõigile neile, kes palli kastist varastanud: viige need tagasi ja poetage üks pall lisaks. Nii saab südametunnistus puhtaks.

Ja linnavalitsusel, terviseedendajatel ei näi muud üle jäävat kui kirjutada kastidele “VÕTA. MÄNGI. TAGASTA” asemel “JÄLGIME. TABAME. KARISTAME”. Aga sellist Pärnut me ju ei taha, eks?

Kriibib, et pallivargused peegeldavad meie kogukonda. Suvi on olnud helge ja ilus, kuid see plekk on valus märk, et kõik ei ole siin linnas korras. Respektist, oma kodukoha hoidmisest jääb vajaka. Kahjuks.