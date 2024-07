Laura Kaasik, Annika Joy Meitern, Aija Kosk Linnade kuumasaared – varjatud oht meie tervisele ja heaolule

Tiheasustusega linnapiirkondades, kus on palju tehislikke pindu, nagu tumedad katused ja asfaltkattega tänavad/parklad, kerkib õhutemperatuur soojematel päevadel märkimisväärselt kõrgemaks kui ümbritsevatel rohealadel. Põhjus peitub ehitiste ja teekatte võimes päikesekiirgust neelata ja hiljem soojust õhku tagasi kiirata. Inimtekkelised soojusallikad, näiteks liiklus, tehased ja kliimasüsteemid, soodustavad samuti õhutemperatuuri tõusu. Sellist efekti nimetataksegi kuumasaareks.

Kliimamuutused põhjustavad probleeme terves maailmas, sealhulgas Eestis, kus kuumalained on viimastel aastatel sagenenud. See pole lihtsalt ebamugavus: kuumus võib olla eluohtlik. Kõrge temperatuur kurnab organismi, tekitades vedelikupuudust, kuumastressi ja -rabandust. Eriti haavatavad on väikelapsed, vanurid ja kroonilised haiged.