Taskuhääling Paavo Järvi Pärnu muusikafestivalist: See on minu terve hooaja kõige pingelisem nädal

Näiteks koguneb Eesti suvepealinna sõitnud rahvusvaheline muusikute seltskond olenemata tihedast proovigraafikust ja kontsertidest pea igal õhtul kohalikku kohvikusse elu ja maailmaasjade üle arutlema. Tihti kestavad vestlused varajaste hommikutundideni. Samuti on see pea ainuke aeg aastast, mil kogu Järvi perekond isekeskis kokku saab.

Samuti pajatab Järvi, miks tema veetav festival on Eestile nii oluline ja miks parim koht selle pidamiseks on just Pärnu.