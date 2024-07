"Kõige kaugemad maad tulevad vaatama UNESCO listi kuuluvat Kihnu kultuuri – selle maailmapärandi nimekirja kaudu on neil meie vastu huvi tekkinud, eriti jaapanlased toovad selle esile," rääkis Kihnu muuseumi juhataja-varahoidja Maie Aav. "Palju aitavad kaasa Kihnus tehtud dokumentaalfilmid, näiteks pärast Arte televisioonis näidatud filmi on kohe sakslaste ja prantslaste külastatavus suurenenud ning enim huvi tuntakse Kihnu naiste vastu, et kuidas nad ikka veel kannavad niivõrd palju rahvarõivaid, kuidas on käsitööoskused niivõrd hästi tänapäeva tulnud, kui palju lihtsam on rõivaid poest osta."