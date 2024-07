Pärnu Postimehe mälumäng "Lumi küsib"

5. Pärnumaa on tuntud oma suurte turbaväljade poolest. Sel suvel on aga ühes kaunis Eestimaa paigas muu põneva hulgas avatud turbaskulptuuride väljapanek (autor Läti kunstnik Ginta Kristjansone), mida saab nautida augusti lõpuni. Millises kaunis kohas on see näitus avatud?