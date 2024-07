Paide linnameeskond kolis otsustava euromängu eel Pärnusse

Kuigi kõige loogilisem oleks, et Paide mängib otsustava mängu kodusel linnastaadionil, siis seda nad teha ei saa. Sealne staadion ei vasta UEFA kehtestatud nõuetele: see on liiga väike ja puuduvad vajalikud olmeruumid. Hoolimata sellest, et meeskond treenib iga päev Tallinnas, valiti euromängu tarvis hoopis suvepealinn.

Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli rääkis, et Rannastaadion valiti euromängudeks välja juba 2021. aastal, kui klubi pääses esimest korda eurosarja. "Pärnu Rannastaadion on paraja suurusega, et tekitada hea atmosfäär, see on hubane ja ilus," lausus ta.