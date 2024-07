Loodusvaatlus Salaüürnik suutis end tähelepaneliku pilgu eest varjata nädalaid

Niiskemad kraavid on endiselt värvikirevad ja hoovihmade järel ka lõhnavad meeldivalt. Roosat loovad ahtalehine põdrakanep, mille õieküünaldes on veel hulga kustumata õisi, ja harilik kukesaba, kollast aga harilik metsvits ning valkjate õiekobaratega ilutsevad harilik palderjan ja angervaks. Pikemalt ei lase neid imetleda aga parmud, keda on just viimasel nädalal tuntavalt rohkem ning erinevalt sääseemandatest nad väga valjult endast märku ei anna. Üsna märkamatult suutsid toimetada ka ühed kummalised sulelised aias.