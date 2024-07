Kristel Voltenberg Pärnu vajab moodsat festivaliküla

Paar päeva enne festivali suleti Rannapark selliselt, et läbipääs puudus. Kolmanda päeva hommikul peale festivali ei ole osa lavakonstruktsioone veel maha võetud ega ära veetud. Kahepäevast festivali on teenindatud seega kaks nädalat ja tegelikkuses kestab festival sellega palju kauem kui vaid kaks päeva.

Porimülkaks muudetud jalgteeääred, sel aastal ligikaudu kolm meetrit kõnniteedest mõlemas suunas ja nii kümneid ja kümneid meetreid, vaatavad nukralt pargi külastajaid. Viimasedki nukrad, sest eelmisest aastast on hästi meeles, et loodus ei ole nii võimas, et end nädalate või kuudegagi taastada.