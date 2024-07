Praegu Viljandis vormile viimast lihvi andva pärnumaalase sõnutsi on ta käeluumurrust ning hiljuti Inglismaa reisilt üles korjatud viirusest hästi taastunud. “Kuigi see viirushaigusest paranemine võttis kokku umbes nädal aega, siis praegu on kõik hästi. Vaim ja keha on puhanud ning hingamine on korras,” mainis Raja.