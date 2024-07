Inimesed on valmis maksma üüratu hulga raha ning sõitma kaugelt ja lähedalt Jaanihanso siidritallu, et näha üht lugu, millest enamik meist on midagi kuulnud. Või kui ei ole näidendist kuulnud, siis vähemalt sotsiaalmeediagrupist "Virginia Woolf sind ei karda!".

Vaariku lavastus on tema enda näitlejakäekirja moodi. Ainult selle erinevusega, et igas kummalises viguris, mida ta näitlejana armastab, on mingi tabamatu sügavus, mis talle omane, tema tunnetatud, osake temast ja tema rollist. Kui Vaariku juhendatud näitlejad hakkavad teda kordama, on tulemuseks kergelt veiderdav komöödia. Jaanihanso "Kes kardab Virginia Woolfi?" ongi just selline publiku reaktsiooni väljameelitav, hooti hakkavad hääled tõusma ja žestid laias kaares liikuma. Lavastaja on loonud lõbustavas toonis "Kes kardab Virginia Woolfi?".