Vambola Paavo Jõgi äratab linna elule

Jõgi poolitab linna nagu Tartus Emajõgi. Kui 20 aastat tagasi vaieldi ja arutati ülikoolilinnas, kuidas Emajõgi paremini kasutusele võtta ja elule äratada, siis nüüdseks on areng olnud märkimisväärne. Sõidavad lõbusõidulaevad: mitte ainult päeval, vaid ka õhtuti tehakse tellimusreise. Suvel toimub Tartus uhke jõelaevade paraad. Emajõe kaldale on kerkinud atraktiivsed kohvikud ja need on õhtuti rahvast täis. Kaldapealne ongi ärganud elule.