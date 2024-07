Oskar Seeman ja Saara Nüganen igatsesid mereõhku ja mängivad nüüd noore merekaru seiklusi

Pärnu suveteatri koguperelavastuses “Noore merekaru esimene suurem seiklus” läheb väike Oskar päris esimest korda oma purjekaga sõitma nii, et ta on ise kapten. Oskar Seeman ja Saara Nüganen.

Tartust Pärnusse naasnud näitlejad Saara Nüganen ja Oskar Seeman on ka ise kumbki pisikeste põnnide vanemad, nood on aga nii tillukesed, et neid ei saa veel etenduste ajaks koos teiste lastega patjadele istuma sättida.