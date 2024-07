Võimlejad tulid rahvusvaheliselt festivalilt koju hõbemedaliga

European Gym for Life Challenge‘i on võistlus mida korraldab European Gymnastics ja see toimub iga kahe aasta tagant enne EUROGYM 2024 festivali. Võistluse eesmärk on tõsta rühmaesinemiste kvaliteeti, andes hinnangut ja tagasisidet, sealhulgas nõuandeid, kuidas parandada koreograafiat. Etenduse kestus võis olla maksimaalselt kolm minutit.