Vaata Ilmus Eesti lühifilm "Jaani päev"

Film räägib muusik Jaanist (Nils Mattias Seinberg), kes vabaneb psühhiaatriakliinikust. Narkootikumidega seotud värvikas minevik on ta suhted oma naise ja loominguga ära rikkunud. Jaan proovib küll oma eluviisi muuta, kuid see ei ole sugugi lihtne.

Lühiteos on jutustatud peategelase Jaani perspektiivist. Vaataja näeb sõna otseses mõttes Jaani päeva ja tema laskumist tagasi hullusesse. Filmi karakterid on valetajad ja petised, kuid ikkagi inimesed, kellel on omad lootused ja hirmud. Miski pole must või valge, elu on täis halle alasid.