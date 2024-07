ÜKS KÜSIMUS Miks ikkagi ei tohi koeraga rannas käia?

Vastab Eesti plaažidel rannavalvet korraldava firma G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul:



"Koduloomade viibimist avalikus supelrannas reguleerib kohalik omavalitsus. Loomadel on keelatud rannas viibida peamiselt rannakülastajate ohutuse ja puhtuse hoidmise pärast. Koer või muu koduloom võib olla treenitud, aga tegu on siiski loomaga ning tema käitumine on seetõttu ettearvamatu. Pealegi ei korista kõik loomaomanikud oma lemmikute väljaheiteid ja rannalised võivad olla loomade suhtes allergilised.

Loomadele on rannas spetsiaalsed alad, kus nad tohivad ujuda. Pärnu rannas võib koeraga viibida surfialast edasi Mai linnaosa poole ning alates naisterannast kuni muulini.

Rannavalvuritelt võib julgelt küsida, kuhu oma lemmikloomaga minna tohib.



Nende sõnutsi näeb loomadega randa tulijaid üsna tihti ja seda sõltumata ilmast. Loomadega rannalisi tuleb korrale kutsuda vähemalt paar-kolm korda päevas, soojadel päevadel isegi palju rohkem.

Rannavalvurite jutu järgi on kõige sagedasem vabandus teadmatus. Tavaliselt ei olda reeglitega kursis ja jätkatakse oma jalutuskäiku mujal. Põikpäisemad koeraomanikud ütlevad, et nende loom on dresseeritud ja puhas, aga erandeid ei saa teha kellelegi.



Pealegi ei ole rand suvel koerale parim koht. Keskpäevane kuum liiv ja päike võivad tema tervisele hoopis ohtlikud olla, sest koertel on keerulisem maha jahtuda. Pigem jalutage koeraga varjulises metsas, kus on vähem inimesi. Kes soovib koeraga kindlasti rannas jalutada, võiks suvel oodata õhtuni, et rannaskäik talle meeldivam oleks.

Aastate jooksul on koerte ja kasside kõrval supelrandadesse sattunud muidki loomi küülikutest ja hobustest kuni boamadude ja alligaatoriteni, ent loomade koht pole avalikus rannas."