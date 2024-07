Galerii Pärnu muusikafestival püstitas publikurekordi

“Pärnu kontserdimaja ei mahutakski suuremat hulka publikut saali, kuid seekord tõid korraliku kasvu publikuarvus igaõhtused otseülekanded Pärnu muusikafestivali veebi-TV vahendusel, mille vaatajaskond oli ka oluliselt rahvusvahelisem kui mullu. See tähendab, et oleme Eesti suvepealinna festivaliga astunud suure sammu rahvusvahelisse muusikamaailma,” avaldas ta.

“See, et levib teadmine, et Eestis luuakse vana Euroopa kultuuriruumile olulist väärtust, (mis jällegi ka tänase koalitsioonileppe vaatest) on oluline Eesti konkurentsivõime tõstmiseks, kuid tänasel päeval kindlasti ka selleks, et vajadusel seda väärtust tulla kaitsma,” märkis Hallik Pärnu muusikafestivali viimase kontserdi lõpukõnes.