Häädemeeste on Tampõllu kinnitusel parim paik pikamaasurfiks.

Parasjagu puhkust veetev Tampõld märkas, et tuuleprognoos lubas läinud reedeks Häädemeestele hommikust õhtuni lõunatuult. See tekitas mõtte surfata päikesetõusust loojanguni. Reedehommikune uni oli niivõrd magus, et mees puhkas plaanitust kauem ja pani vahepeal äratuskella kinni. Vette jõudis ta kella üheksa ajal, siis oli ta veel üksi, vaid mõni kotkas hõljus taevalaotuses.