Kolmandatel olümpiamängudel osaleva Pärnati võistlus hakkab pihta juba päev enne avatseremooniat: kell 10.30 algavad naiste sportvibu eelringid. Pärnati sõnutsi on tema eesmärk teha Pariisi olümpiamängudel parem tulemus kui Londonis või Tokyos. Londonis lõpetas Pärnat võistluse 33. ja Tokyos 17. kohaga. Ta lisas, et kuna vibulaskmises on juba olümpiale pääsedagi raske, on seekordsetel mängudel osalemine ühe eesmärgi täitmine.