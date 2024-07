Toomas Kivimägi meenutus Peter Hunt tegi Pärnu suuremaks, paremaks, tuntumaks

„Meil on hullult vedanud, et Peter toimetab Pärnumaal“. Neid sõnu olen korduvalt nii maavanema kui linnapeana lausunud. Tehtud investeeringud ja loodud ärid on pakkunud aastakümneid tööd ja leiba tuhandetele peredele. Tema haare, ambitsioon, töökus, nutikus on eeskujuks paljudele meist. Peter oli äärmiselt sõbralik, avatud ja inspireeriv suhtleja.