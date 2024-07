Heli Tooman Millist kasu saavad Pärnu linn ja elanikud siinsetest sündmustest?

Kes pärnulastest sel suvel veel randa jõudnud pole, käige ikka kas või kordki vaatamas ja tundke uhkust, et Pärnus nii kaunis ja heakorrastatud rand on. Ilm pole oma teha, aga paljusid randu külastanud inimesena ütleksin, et Pärnu rand on üks kauneimaid, mida näinud olen. Minu arust ehk ilusamgi kui kuulus Miami rand, mille pikk ja lai liivaala on Pärnuga võrreldav, kuid kohe selle taga laiuvad kõrghooned võtavad ära selle armsuse, mis Pärnu randa iseloomustab. Rohelusse uppuvad Hedon, uue välisilme saanud kuursaal ja Rannahotell sobivad siia ülihästi ning loodetavasti saavad ka kuulus rannahoone ja selle ümbrus mingil ajal tagasi oma esialgse ilu ja hiilguse.

Jalutasime hiljuti südalinnast randa vahva turistirühmaga Jaapanist, enamik üle 80aastased, kes hoolimata teatud liikumisraskustest olid kõik väga rõõmsameelsed. Pärnu oma roheluse, parkide, alleede ja lillede rohkusega meeldis neile väga, samuti siinne rand. Kiitsid kõike, aga mitu neist esitasid küsimuse: täna on ju neljapäev, tööpäev, kes need inimesed siin rannas on? Selgitasin, et on puhkuste aeg, aga ega nad eriti uskunud, jaapanlased on ikka väga tööle orienteeritud ja iga-aastane puhkuski on neil märksa lühem kui meil tavapärane.