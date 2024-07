Loodusvaatlus Sumedad õhtud meelitavad loodusesse vereimejatest ja sajust hoolimata

Päevad ja ööd on taas suviselt soojad. Aeg-ajalt kihutavad üle ka pilved ning kostitavad hoovihmade ja kõuekõminaga. Kui keskpäevaste vihmasabinate järel juhtub päikegi pilve tagant piiluma, muutub olustik järsult lämbeks ja ebameeldivaks. Käevarsi ja jalgu varjavate riieteta on aga looduses, eriti veekogude või loomade ümbruses, võimatu liikuda, ilma et vereimejad oma osa ei võtaks.