Taskuhääling Mis hoiab näitlejat kümme aastat Lottemaal?

Kivi: Kui teaks, siis võib-olla poleks enam seal.

Paabut: Olen öelnud, et see töökoht on tehtud mulle. Mis mulle selle töö puhul meeldib, on vahetu suhtlus väikeste lastega. Kõige lemmikumad on mul need kolme-, nelja-, viieaastased, kes on nii siirad ja usuvad. Nad tulevad minu juurde: “Hubert, meie tegime seda või teist.” See on nii armas ja saan nii palju energiat, et mul pole kahju enda oma ära anda. Energiavahetus on super ja lapsed mind seal hoiavad kinni.

Kivi: Ma pean nõustuma. Ütleksin, et vahetu suhtlus inimestega sellises kohas, mis on põgenemine reaalsusest nii lastele kui ka vanematele. Ka vanem unustab veidi oma pärismaailma mured ära. On näha, kuidas väga stressis või väsinud inimesed, kes on elu muredest üle külvatud, võtavad seal päriselt vabalt, naeravad.

