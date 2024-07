Tammiste kolooniasse jäänud kassidele ei leidu kohta

"Sellel vähemalt herpest ei ole, muidu oleks nina tatine," tähendab põõsaste vahel toitu sisse ahmiva kõhna punase kõutsi kohta Jaan Gentalen, kes on võtnud Tammiste kasside kodudesse aitamise oma südameasjaks. Sel kuul lõi ta MTÜ Tammiste Kassid, mis on loodud spetsiaalselt nende ilma hoolde jäetud nurrikute tarvis. Sotsiaalmeediakanalis Facebook on avatud konto, kus saab jälgida kinnipüütud loomade käekäiku ja vaadata pilte nendestki, kes põõsa all alles oma võimalust ootavad.