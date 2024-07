Projekt, mis tundub raha raiskamisena

Läinud aastal rajas Pärnu linn keskranna lähedale 12 000 eurot maksnud rattaparkla, kuhu saab jalgratast lukustada vaid erisrattast. Kuigi linn ise nõuab uusarendustelt, et rajatavate rattapraklate puhul peab saama rattaid kinnitada raamist. Raamist kinnitamist eelitavad ka jalgratturid, sest see on vargakindlam ega lõhu ratast.

Foto: Urmas Luik