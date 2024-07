Järjekordne elektrikilp sai uue välimuse

Nimelt on elektrikilbile maalitud mehe kujutis ja kuna kilp on veidi viltune, siis jääb mulje, nagu hakkaks ta kukkuma.

Kuigi Kryptik on varemgi eri maalinguid teinud, ütles ta, et kuna see objekt asus kesklinnas, käis väga palju inimesi tema tööprotsessi uudistamas ja möödasõitjad jäid vaatama. Elektrikilbi kaunistamiseks kulus umbes viis tundi.