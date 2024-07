Suvelavastuse arvustus Võrratu maailm ehk Leheküljed vanast lasteraamatust

11. juuni Pärnu Postimehes rääkis lavastaja Tiit Palu, et nad on alates “Klarissa kirjadest” teinud ainult eesti kirjandusel põhinevaid või originaaltekste. “Muidugi oleks lihtsam võtta riiulist välismaa näidend, aga siis poleks meie teater enam see. Olen kirjutanud tekste Gailiti “Toomas Nipernaadi”, Bornhöhe “Armastuse narride” ja Tammsaare teoste ainetel. Otsime lugusid, mis kõnetaks. Ja mis muidugi sobiks meie erilisse mängukohta purjekakuuris. Lava on seal väike, aga atmosfäär kordumatu”, kinnitas lavastaja.