Mis toimub mustkunstniku enda kübara all? Riku Issakainen on see soome mees, kes käib juba aastaid Pärnus Rüütli tänaval trikke tegemas ja kellele mööda minnes ikka aeg-ajalt soome keeles hüütakse: "Jänis hatusta!" Riku mainis, et tal on rekvisiite kapis veel sadakonna triki jagu, mis kõik tuleks enne lõplikult kaabu alla kadumist ära teha.