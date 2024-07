Lugejakiri Pärnu rannabuss on oivaline, kuid tulevik on tume

Oivaline buss nr 2 vaimustab kõiki, kes elavad äärelinna pärapõrgus ehk ranna rajoonis, väljaspool (Tal)linna väravat. Suurepärane võimalus jõe ja mere kolmnurgas elavatele liikumisraskustega eakatele käia poes, arstil ja rannas jalgu leotamas, otsides kuumusele leevendust. Nii hea on minna lähikonnas peatuva bussi peale, sest teekond Ringi tänava lõpust lähima peatuseni teatri juures on nii pikk. See suvi on olnud õnnelik aeg – kõik liikumismured lahendatud ja mitte ainult minul.