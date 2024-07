LUGEJA KÜSIB Miks on Pärnu linna staadionid lukustatud ja karmi valve all?

Pärnus elava lapsevanema Üllar Kallase jutu järgi on linnas staadione, mille kasutamine on piiratud või suisa keelatud. "Toon näite oma lapse baasil, kes on keskmisest sportlikum ja tegeleb aktiivselt jalgpalliga. Kuna tal jääb energiat üle, ei viitsi ta niisama linnas ringi tolgendada ja käib peale trenni sõpradega palli mängimas. Ja siit algavad mured," nentis ta.



Kallas mainis veel, et linna staadionid on lukustatud justkui selleks, et keegi sinna juhuslikult sportima ei satuks. Ta lisas, et lastel ei jäägi muud üle kui üle aia ronida, et staadionil sporti teha. "Tean, et laps käitub üle aia ronides valesti, kuid minu käsi ei tõuse teda selles situatsioonis korrale kutsuma," lausus ta.



Pärnu linna avalikud sportimiskohad, kuhu kõik ligi pääsevad Tammsaare kooli staadion Ülejõe kooli staadion Rääma kooli staadion Audru spordikeskus Tõstamaa kool Paikuse kooli "puur" Lastestaadioni korvpalliväljak Hirve tänava spordiväljak Raekülas Kesk 22 spordiväljak Vana-Pärnus Raeküla staadioni "puur" Käo tänava ääres Mai kooli korvpalliväljak Rannapargi korvpalliväljak Kesklinna korvpalliväljak Kitse 18b palliplats

Juurma-Saksa ütlust mööda on nüüdseks kõikides nendes nimetatud kohtades kastid, kust saab mängimiseks palle võtta.



"Linnaruumis on ka rulapark ja pump track," lisas Juurma-Saks.

Mai, Raeküla ja Paikuse kooli staadion, Rehepapi staadion ning Pärnu Rannastaadion on Juurma-Saksa selgituse kohaselt lukus, sest neis paigus toimuvad treeningud ja võistlused ning tarvis on tagada staadionide kvaliteet.



Juurma-Saks rääkis, et Koidula gümnaasiumi staadion ja Pärnumaa kutsehariduskeskusele kuuluv Niidupargi staadion on riigi omad ja staadionide lukustamine on riigikoolide otsus. "Niidupargis ei ole kindlasti staadionil aeda ümber, seda peaks kõik soovijad saama rahulikult kasutada," kinnitas ta.