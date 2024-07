Arvustus Kunstiekspressi ringrada kui performatiivne akt

“Kunstiekspressi” tuleb võtta küll kujundina, kuid korraldajad olid organiseerinud pärisbussigi, millega tartlased said tasuta sõita nii avamisrallile kui koju tagasi, nii et kunstiliiklus kujunes igati tihedaks. Kas ka tõhusaks, veel ei tea, sest eks tibusid loetakse sügisel.

Logistilise loogika järgi planeeritud avamisralli pole Pärnus midagi uut: seda on harrastatud nii Fotofesti, IN Graafika kui hingusele läinud kunstinädala puhul. Kui muidu kipuvad avamised venima poole ööni ning galeristidel võib olla tükk tegu, et viimased külalised koos loojuva päikesega teele saata, siis ralliformaadi puhul tehakse igas kohas paarikümneminutine pit-stop koos kiire ülevaate ja kohustuslike kõnedega, et tormata edasi järgmisele ringile. Tankimise ehk keelekastme pärast ei pea ka muretsema – see sõidab rallitajatega kaasa jääkuubikutega täidetud rohelises aiakärus.