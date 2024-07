Kihnus algasid Estonia lauljate osavõtul suveetenduse proovid

Teatri Varius asutaja ja kunstiline juht, kõnealuse suveetenduse lavastaja Heidi Sarapuu mainis, et õue püstitatud kujundus oli vaja tugeva saju pärast maha võtta ning tuleb uuesti üles ehitada. Plaan on selline, et esimesele seadeproovile järgnevad põhiproovid hommiku- ja õhtupoolikul. Tallinna ja Pärnu näitlejad ööbivad Metsamaa talus, etenduses kaasategevatel kihnlastel on kodutee lühike.