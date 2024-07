Millal avatakse Pärnus toidujagamiskapid?

Plaani kohaselt pidi kapp paika saama mai jooksul ning hiljemalt juuni algusest oleksid pärnakad pidanud saama seda kasutama hakata. Praeguseks pole kappi veel avatud ning toitu on jagatud värskes õhus, otse kaubikust. Viivituse täpseid põhjusi ei ole avalikustatud, kuid Fudloopi asutaja ja tegevjuht Tarmo Seliste selgitas, et toidukapp on paigaldatud Metsa 1 hoone külge ning käsil on viimased ettevalmistused. Seliste lubas, et toidujagamiskapp avatakse paari nädala jooksul.