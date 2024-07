GALERII Korvpallipidu tõi Pärnusse 67 satsi, aga kohalike osavõtt jäi kasinaks

Mullu siinset osavõistlust korraldanud Kõiv seletas, et ehkki tänavu hakkas Pärnu etapil tribüünidel silma hulga suvepealinna korvpallureid, ei kiputa enam turniirile siinseid võistkondi kirja panema.

Turniiri korraldusse panustanud Jaan Allik tõdes, et suvepealinna satse on tõepoolest vähe ja tema arvates on Pärnus igasugune meeste amatöörkoss ära kadunud. Peale Raeküla pundi pole kedagi harjutamas näha.