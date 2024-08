TASKUHÄÄLING Pärnu Postimehe suvereporterid ja -fotograaf jagavad oma esimest töökogemust ajakirjanduses

Saate lõpus arutletakse selle üle, mida neiud on suvereporterite ja -fotograafina ameti kohta õppinud ning kuidas see kogemus on kujundanud nende tulevikuperspektiive. Lilly ja Gerttu räägivad, kuidas nad suve jooksul on ületanud hirme ja omandanud oskusi, mis tulevad kindlasti kasuks edasises karjääris. Nad rõhutavad, et see suvi on andnud neile ainulaadseid kogemusi ja uusi tutvusi, julgustades ka teisi noori kaaluma ajakirjanduses töötamist ja võtma vastu põnevaid ülesandeid.