Tõstamaa suveteater ärkas uuesti ellu, sedapuhku siitkandi kuulsaima paruniga

Gerda Kordemetsa lavastus "Ottabeth" on loodud Tõstamaa mõisa ajaloole mõeldes. Mängivad Lauri Kink (pildil), Kersti Tombak, Natali Väli, Alden Kirss ja Kaidi Soosaar.

Tõstamaa mõis on vahepealgi teatreid võõrustanud, üle seitsme aasta on siin aga lavastajana tagasi Gerda Kordemets ning tänavust suvelavastust “Ottabeth” mängitakse taas ellu äratatud Tõstamaa suveteatri nime all.