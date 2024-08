Merepäästeõppusest võttis osa pea 60 Baltikumi õhuväelast

"Õppuse eesmärk on alati olnud väga lihtne – võimalikult reaalsetes tingimustes, sealhulgas merel, treenida lendavat isikkoosseisu ja veenduda, et nad oskaksid kasutada päästevarustust juhul kui neil peaks selleks vajadus tekkima," ütles õppusel osalenud Ämari lennubaasi ülem kolonelleitnant Maanus Nigul. "Õppuse planeerimises tehti ära väga suur eeltöö, taustajõud toimivad ja seetõttu on õppus kulgenud väga sujuvalt ja edukalt," lisas kolonelleitnant Nigul.