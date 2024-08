Festivali tegijad: Ärge kartke uusi asju, need võivad olla ülehomme täiesti tavapärased

Omajagu põnevat ootab aga veel ees. Festival “Suveaaria – kunstide süntees” jätkub sel laupäeval Andrus Kallastu autorikontserdiga, mille üks osa on tema uue teose esiettekanne. Laval on koos kaks ansamblit ning toimub kahe maailma kokkupõrge: kokku pannakse kõlama klassikalised ja väga eksootilised instrumendid.

Andrus Kallastu: Siin on oluline märksõna "valdkondade vahelisus", otsinguline aeg oli meil 2007. aasta paiku, kui sai hakatud tegema sellist ansamblit nagu Repoo Ensemble. Tagurpidi loetuna on Repoo sõna “ooper”. Mõte oli just selles, et võtta see massiivne ooperikultuur, mida me tunneme kusagil 1600. aasta algusest peale, ja püüda vaadata selle kultuuri nagu peegli taha.