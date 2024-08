Elbingu väitel iseloomustab siinset turgu sesoonsus, mis tähendab, et lühikese suve jooksul (tipphooaeg külaliskorterite mõistes on jaanipäevast kuni augusti keskpaigani) soovivad paljud siia tulla ja suurenenud nõudlus tõstab lakke ka ööbimishinnad. “Eks see olegi põhjus, miks nii paljud Pärnus lühiajalise üürimisega tegelevad,” märkis ta. Madalhooajal, septembrist mai lõpuni, on aga suurem osa nendest korteritest pikemaks ajaks üürile antud, et need siis suve alguses taas mõneks kuuks välja üürida, lootuses rohkem tulu teenida.