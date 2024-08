Lasud, mis on suuremad kui elu. Kes on Pärnu vibulaskja olümpia lõpetanud Netflixi staar?

Kumari põrutab kolm kümmet. Nii on eos kindel, et esimese noole üheksasse lasknud Pärnatil pole selle vastu rohtu.

“Kui ma vastan sõnadega, võivad inimesed unustada, aga kui ma vastan oma nooltega, ei unusta nad iialgi,” on kireva keerulise eluga Deepika Kumari lausunud autobiograafilises dokumentaalfilmis “Ladies First” (“Daamid enne”), kirjeldamaks oma elu, aga need sõnad on mõneti märgilised ka selle olümpiaduelli kontekstis.

Kes on Reena Pärnati teekonna Pariisi mängudel dramaatiliselt lõpetanud Deepika Kumari? Peale selle, et tegemist on ainsa vibulaskjaga, kellest on Netflixi film tehtud.