Nädalast jäi kõlama Magusvalus olümpia

Ongi kõik. 45aastane Tõnu Endrekson kinnitas, et tema sõidud Pühas Lehmas ehk Eesti paarisaerulises neljapaadis on sõidetud. Tähtsaimal jõuproovil käeluumurrust hoolimata aerudele valu andnud 41aastane Allar Raja on andnud mõista, et tema kuutel mängudel võistelnud vanemate kolleegide Endreksoni ja Jüri Jaansoniga samale pulgale tõusta ei kavatse. Tema CVsse jäävad niisiis nähtavasti «ainult» viied olümpiamängud. Olid ilusad ajad, sitked spordimehed pakkusid Eesti rahvale aastate jooksul kuhjaga positiivseid emotsioone. Aitäh selle eest!