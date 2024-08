Kolumn Suvi ei ole veel läbi. On, mida oodata

Maasikad on ammu vahetatud tikrite, tikrid valgete sõstarde, valged sõstrad mustade, mustad sõstrad punaste, punased sõstrad herneste vastu ja herned vahetuvad varsti valmivate õunte ja viinamarjadega – suveaja võlu. Samamoodi annaks loendada õieilu. Liiga vähe on ujumas käidud, puhanud eriti polegi, samuti ei praadinud end pruuniks 2. juuniks. Esimene nukrus möödasaavast suvest poeb hinge tavaliselt juba siis, kui läbi saavad publikurekordeid püstitavad Pärnu muusikafestival ja Beach Grind.

Neile, kes pole veel kirjandusfestivali ajal Koidula parki ja muuseumisse sattunud, soovitan seda soojalt. Publikurekordi asemel mängivad siin hoopis teised kriteeriumid. Mida lähemal kirjanikud ja lugejad üksteisele puude ja põõsaste varjus istuvad, seda mõnusam on. Ja ongi hea, kui ei pea kikitama kõrvu ega tõusma varvastele, et näha üle teiste peade, vaid saad muretult murul ja tekil lösutada. Rahvamass koguneb tavaliselt siis, kui pealavale tuleb ööesineja: mullu Peeter Volkonski ja Propeller, tänavu aga Tõnu Trubetsky ja Vennaskond. Korraldaja Merle Jantson on sõnastanud bändi valikukriteeriumi nii: “Muusika, mil mõte sees”.

Minu isiklikuks lemmikuks on aga igal aastal kujunenud hoopis “Stiiliharjutused” – Jan Kaus, Indrek Koff, Eva Koldits ja Toomas Täht tulevad seekord tegema täiesti uue kava esmaettekannet ja sellest ei taha ilma jääda. Omamoodi maiuspala on külaskäik mõne kirjaniku koju: juba selle poolest hariv, et saad teada, kes kõik ammustel aegadel on Pärnus elanud ja tegutsenud, eriti kui majal pole selle kohta mingit silti. Kõiki tänavusi põnevaid persoone ei jõuagi siin üles lugeda. Suvi ei ole veel läbi. On, mida oodata.