VIDEO Küünarnukiga näkku ehk Tabelinaabrite lollus andis trumbid Vaprusele

Pärnakad said seejärel ohjad enda kätte ja hakkasid väravat otsima. Selleni jõuti teisel poolajal, 54. minutil, kui Kevin Aloe nurgalöögi järel sai peaga värava kirja kapten Magnus Villota, kellele see oli hooaja kolmas tabamus. Hiljem jäi kapten väravast siiski ilma, sest matši ainus tabamus märgiti Reio Laabuse omaväravaks.

“Raske mäng oli tõesti. See, et Tammeka jäi vähemusse, ei teinud meie mängu kergemaks. Ütlesin ka poolajal poistele, et me ei saa ülekaalus nii mängida – liiga aeglaselt ja liiga vähe otsisime käike ettepoole, jäime natuke passiivseks. Teisel poolajal oli Tammekal paar olukorda ja vedas, et mingit väravat ei löödud. Õnneks saime kolm punkti kätte,” rääkis pärnakate peatreener Igor Prins mängujärgses intervjuus.