Sadama kossutiim palkas kogenud liidri ja uue abitreeneri ehk Kullamäe ja Müürsepp ei jätka Pärnus

Kui viimastel kuudel rääkis Pärnu tiimi juht Johan Kärp korduvalt, et tahab meeskonnas abitreeneritena säilitada Martin Müürsepa ja Gert Kullamäe või vähemalt ühe neist, siis nüüd on selge, et tänavu me neid Pärnu pingil ei näe.

Foto: Mailiis Ollino