Sirje Niitra “Ära möödu must lähedalt!”

Muidu on Pärnus väga tore kergliiklusvahendiga sõita, sest kõik on nii lähedal.

Need laulusõnad on mul korduvalt meenunud, kui olen Pärnu tänavail sõitnud rattaga. Kergliiklusteid, kus saab rahulikult pedaale tallata, on mu paljukiidetud kodulinnas väga vähe, kui ranna piirkond välja arvata. Nõnda tuleb enamasti kulgeda sõidutee ääres, kust enamik roolikeerajaid mõlemas suunas mööda tuhiseb, vaata et mõni sind kogemata ei riiva.